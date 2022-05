Die Champions League ist Manchester City einmal mehr entglitten, doch unverzüglich bestimmt der Klub wieder das Gesetz des Handelns. Denn der künftige Neuzugang Erling Haaland darf als so etwas wie das „Missing Link“ in der Auswahl von Pep Guardiola betrachtet werden. Ein mit der Wucht, Durchschlagskraft und Torgefährlichkeit des Norwegers ausgestatteter Stürmer fehlte bisher in dem unter dem Katalanen seit langem die Perfektion anstrebenden Team.