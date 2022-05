Freiburg gegen Leipzig lautet das Finale im DFB-Pokal am 21. Mai. Und es steht fest, dass am Ende ein Verein erstmals den Titel im DFB-Pokal in Berlin feiern wird.

Und es steht auch fest, dass es keine gemeinsamen Fanartikel geben wird. Üblicherweise wird vor so großen Spielen ein Schal angefertigt, der die Logos der beiden Vereine zeigt, um an das Finale zu erinnern. Nicht mit den Freiburgern. Die Breisgauer verbieten nämlich die Verwendung ihres Logos für gemeinsame Fanartikel mit Gegner RB Leipzig.

Fans der Freiburger werden das begrüßen: Fan-Initiativen machten sich dafür stark "keine gemeinsame Sache mit dem Konstrukt" zu machen.