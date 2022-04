Einige haben sich für den Artikel in der Kleinen Zeitung am 1. April über die Problemfelder im österreichischen Schiedsrichterwesen bedankt, darunter auch aktive Referees. Andere sahen die Geschichte für verzichtbar, einer wortwörtlich "zum Speiben". Man solle nicht nur nörgeln, sondern Lösungen bringen, hieß es von diesem Mitglied der Schiedsrichter-Kommission. Rollentausch angenommen. Nicht die Kommission arbeitet an Verbesserungen. Die Kleine Zeitung versuchte, Lösungsansätze zu finden und erhielt Tipps von einem Experten.