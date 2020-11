Facebook

Stehen heute im Fokus: Robert Lewandowski und Erling Haaland © AFP

Für Fußball-Feinschmecker ist es die Vorfreude auf ein Hauben-Menü, das heute ab 18.30 Uhr kredenzt wird, wenn Dortmund die Bayern empfängt. Rechtzeitig zum Gipfeltreffen der Ball-Artisten sind die beiden Mannschaften punktgleich auf Platz eins und zwei der Tabelle „eingetroffen“, nur die bessere Tordifferenz hebt die Bayern an die Spitze – und selbst Bayern-Trainer Hansi Flick erwartet sich einen echten „Leckerbissen“.

Der 6:2 Erfolg von Dienstag in der Champions League gegen Red Bull Salzburg zeigt, dass sein Team nach wie vor auf der Erfolgswelle schwimmt, auch in der Liga sind die Münchner mit 24 Treffern Torfabrik Nummer eins – vor allem dank Robert Lewandowski, der in fünf Partien zehn Mal netzte und just gegen seinen Ex-Klub in seinem 272. Bundesliga-Spiel den 200. Sieg einfahren könnte. Und auch, wenn im Vorfeld wie immer in der jüngeren Vergangenheit alle vom Duell zwischen Lewandowski mit Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland (der wie Lewandowski bei zehn Volltreffern hält) warnen, ist es an sich eher ein Duell der bayerischen Offensive mit der schwarz-gelben Defensive, die weiterhin ohne die „Wand“ in ihrem Stadion auskommen muss. Dennoch warnt Flick: „Dortmund hat eine herausragende Mannschaft. Sie haben mit die beste Abwehr in der Bundesliga.“ Die Dortmunder Verteidigung ließ diese Saison erst ganze zwei Gegentore zu, fünf von sechs Partien in der Liga hat das Team von Trainer Lucien Favre zu Null gewonnen.

In den jüngsten 374 Pflichtspielminuten ist man ohne Gegentor – das große Fragezeichen der eingespielten Abwehr ist aber, ob Ex-Bayer Mats Hummels rechtzeitig fit wird und die Angriffsmaschinerie der Bayern stoppen kann – um dann auf die eigenen Stärken zu setzen. „Sie haben enorme Qualitäten gerade beim Umschaltspiel. Sie haben gute Tiefenläufer, nicht nur Haaland“, warnte Flick.

Die Dortmunder jedenfalls wollen beweisen, dass sie die Reife haben, Bayern diese Saison nicht nur zu ärgern, sondern auch zu überflügeln. „Die Bayern werden Respekt haben“, meinte Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. „Wir müssen mutig sein, müssen draufgehen, dann können wir sie schlagen.“ Die Rezeptur habe man jedenfalls – bleibt nur die Frage, ob das Menü beider Teams wirklich hält, was man sich verspricht.

Versalzen scheint hingegen die Situation in Wolfsburg zu sein, wo Trainer Oliver Glasner die Transferpolitik im Sommer zum wiederholten Mal kritisierte und dafür von Sportdirektor Jörg Schmadtke gerügt wurde – manche Medien spekulieren nun sogar mit einer Ablöse des Österreichers.