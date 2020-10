Facebook

Das gab es wohl noch nicht allzu oft: Florian Grillitsch wurde in der Europa-League-Partie von Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß ausgewechselt, um rechtzeitig bei der Geburt seines Kindes sein zu können. Dabei spielte der Nationalteamspieler eine sehr gute Partie gegen Belgrad. Doch Frau Hannah erwartete noch in der Nacht den gemeinsamen Nachwuchs. Die Partie endete letztelich mit einem 2:0-Sieg der Deutschen: Christoph Baumgartner (64.) und Ex-Salzburger Munas Dabbur (93.) trafen für die TSG. Kurios: Belgrad-Trainer Dejan Stanković musste mit Gelb-Rot vom Platz, dirigierte von der Tribüne aus aber munter weiter. Für Baumgartner war es das erste Tor in der Europa League: "Als junger Bub war es immer mein Traum, mal Champions League zu spielen. Vielleicht klappt das noch mal. Jetzt mache ich ein Tor und helfe dem Team zum Erfolg in der Europa League. Das war ein verdienter Sieg."