Marco Rose fordert mehr Unterstützung von der Bank © (c) AFP (INA FASSBENDER)

Eines belegt die Statistik in der Deutschen Bundesliga seit dem Wiederanpfiff ganz klar. Aus dem Heimvorteil wurde ein klarer Auswärtsvorteil. In den vergangenen drei Runden gab es klar mehr Erfolge in der Fremde als zuvor. Für Mönchengladbach-Trainer Marco Rose sind dafür vor allem die fehlenden Fans verantwortlich.

Deshalb erwartet der Coach jetzt mehr Unterstützung von der eigenen Bank. Trainer, Ersatzspieler und Mitarbeiter sollen für ein richtiges Theater an der Seitenlinie sorgen und so zumindest einen kleinen Teil zur Stimmung beitragen. Als Vorbild sieht Rose Trainerkollege Florian Kohfeldt von Werder Bremen. Dieser hüpfte bisher im Stil von Rumpelstilzchen an der Seitenlinie herum. "Das ist genau richtig so! Du versuchst einfach jedes Prozent herauszuholen aus dieser Nicht-Atmosphäre. Es geht darum, die Jungs anzufeuern und zu unterstützen. Das machen normal die Fans – und die haben wir jetzt eben nicht. Wir müssen uns selbst pushen! Und da versucht natürlich jeder, seinen Vorteil draus zu ziehen und zumindest ein Stückchen Atmosphäre zu erzeugen.", so Rose.

Diese Atmosphäre wird seine Mannschaft wohl brauchen. Die Leistungen beim 0:0 gegen Werder und der 1:3-Niederlage gegen Leverkusen waren dürftig.