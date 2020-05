Facebook

Schalke steckt in der Krise

Alessandro Schöpf und Schalke 04 kommen derzeit nicht zur Ruhe. Seit nun zehn Spielen warten die Knappen auf einen vollen Erfolg und mit der 1:2-Niederlage beim Abstiegskandidaten Düsseldorf verschärft sich die Krise weiter. Durchgang eins kann man im Rückblick ohne schlechtes Gewissen ignorieren. Beide Mannschaften fanden erst nach Wiederbeginn so richtig ins Spiel. Zunächst sah noch alles gut aus für die Mannschaft von Trainer David Wagner. Weston McKennie erzielte in Minute 53. die Führung der Gäste. Doch durch ein Doppelschlag von Rouwen Hennings (63.) und Kenan Karaman (68.) drehten die Düsseldorfer die Partie innerhalb von nur fünf Minuten. Schalke hatte darauf keine Antwort mehr und blieb offensiv mit Guido Burgstaller (bis zur 74. Minute) und dem für ihn eingewechselten Michael Gregoritsch zu harmlos. Bei den Düsseldorfern spielte Kevin Stöger durch. Markus Suttner wurde nach 70 Minuten ausgetauscht.

Hoffenheim feierte gegen Köln einen am Ende noch knappen 3:1-Sieg. Bereits in Minute 11 eröffnete der Österreicher Christoph Baumgartner den Torreigen der Heimmannschaft. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff schnürrte der Stürmer dann einen Doppelpack. Für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte Steven Zuber bereits in der 48. Minute. Daran änderte schlussendlich auch der Treffer von ÖFB-Legionär Florian Kainz nach knapp einer Stunde nichts. Denn in der 77. Minute vergab Mannschaftskollege Mark Uth den zweiten Elfmeter im zweiten Spiel hintereinander und somit auch die letzte Chance auf den Ausgleich der Gäste.

In der Partie hatte auch Schiedsrichter Felix Brych einiges zu tun. Sowohl Sebastiaan Bornauw (Rot, 26. Minute) aufseiten der Kölner wie auch Benjamin Hübner (Gelb-Rot, 3., 50. Minute) bei den Hoffenheimern wurden vorzeitig in die Kabinen geschickt.



Der SC Paderborn vergab mit dem dritten Unentschieden in Folge eine große Chance in Bezug auf den Klassenerhalt.So heißt es nach dem 0:0 weiterhin bangen beim Aufsteiger.

Der zweite Aufsteiger Union Berlin und Mainz trennten sich leistungsgerecht 1:1. Für die Tore sorgten Marcus Ingvartsen (33.) bzw. Ridle Baku (13.).