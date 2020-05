Facebook

© APA/dpa-Pool/Federico Gambarini

43. Minute: Und dann jubeln die Bayern doch noch: Joshua Kimmich sieht, dass Roman Bürki zu weit vor dem Tor steht und lupft den Ball aus knapp 25 Metern über den Schweizer.

40. Minute: Das hätte gut gepasst für die Bayern: Leon Goretzka kann aus gut 20 Metern frei schießen, weil Hakimi davor eine Flanke mit dem Kopf ins Zentrum klärt, statt auf die Seite. Davor hätte es für die Bayern passen können. Haaland und Alaba im Laufduell, der Österreicher grätscht früh, Haaland setzt sich durch - die Restverteidigung der Bayern funktioniert aber. Der Norweger kam nicht einmal zum Abschluss.

30. Minute: Das Spiel hat sich mittlerweile ins Mittelfeld verlegt. Dort neutralisieren sich die beiden Mannschaften, weil die zentralen Mittelfeldspieler ihre Sache auf beiden Seiten sehr gut machen. Kleiner Höhepunkt: Dortmund-Stürmer Erling Haaland setzt zum Fallrückzieher an - den Ball hat er dabei aber nicht erwischt. Und die Österreich-Connection bei den Bayern? David Alaba macht seine Sache bisher unauffällig - was für einen Innenverteidiger meistens gut ist.

20. Minute: Die Dortmunder haben den Bayern mittlerweile das Spiel überlassen. Die Elf von Lucien Favre zieht sich bei Ballbesitz der Münchner in die eigene Hälfte zurück, während die Bayern selbst hoch pressen. Logische Konsequenz: Die Bayern müssen die Borussen ausspielen, die Dortmunder setzen auf Konter. Vorteil Bayern - einmal musste Lukasz Piszczek auf der Linie klären.

10. Minute: Noch nichts passiert in einem gefälligen Klassiker - beide Mannschaften haben bereits auf oder zumindest in Richtung Tor des Gegners geschossen, gefährlich wurden bislang aber eher Dortmund als Bayern. Einmal war Manuel Neuer geschlagen - Abseits. Auffällig ist: Beide Mannschaften suchen direkt das Spiel in die Tiefe, die Bayern vor allem über die linke Seite von Außenverteidiger Alphonso Davies, die Dortmunder durch die Mitte oder über rechts.



Hier kommen Sie zum Liveticker!

Alles, was Sie wissen müssen

Ohne Fans im Stadion dafür aber mit Millionen Begeisterten vor den TV-Bildschirmen dieser Welt geht das Spiel Dortmund gegen Bayern heute über die Bühne. Es ist wieder einmal das entscheidende Duell in der Deutschen Bundesliga. Der Rekordmeister aus München reist mit vier Punkten Vorsprung als Tabellenführer zum BVB. Gewinnen David Alaba und Co. das heutige Duell, wird die Meisterschale den Bayern wohl nicht mehr zu nehmen sein.

Auf der anderen Seite wollen die Dortmunder mit Erling Haaland in der Startaufstellung ein fast perfektes Frühjahr krönen. Seit der Winterpause gewann die Truppe von Trainer Lucien Favre neun seiner zehn Partien. Bestreitet man auch das Duell mit dem Rekordmeister erfolgreich, dürfen die Fans der Dortmunder wohl zurecht noch von dem Titel träumen. Blick ins Archiv: Die besten Bilder von Bayern gegen Dortmund Klicken Sie sich durch die besten Bilder! (c) AP (MICHAEL SOHN) (c) EPA (Frank Leonhardt) (c) AP (Frank Augstein) (c) dapd (Martin Meissner) (c) AP (FRANK AUGSTEIN) (c) imago sportfotodienst (imago sportfotodienst) (c) APA/AFP/PATRIK STOLLARZ (PATRIK STOLLARZ) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters) (c) AP (Sascha Schuermann) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters) (c) EPA (Ferdinand Ostrop) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters) (c) APA/EPA/KAY NIETFELD (KAY NIETFELD) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters) (c) dpa/dpaweb (Oliver Multhaup) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters) (c) AP (Martin Meissner) (c) AP (Matthias Schrader) (c) AP (UWE LEIN) (c) imago sportfotodienst (imago sportfotodienst) (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun (c) EPA (ROLAND�WEIHRAUCH) (c) AP (Christof Stache) (c) GEPA pictures (GEPA/ Thomas Bachun) (c) dapd (Matthias Schrader) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters) (c) EPA (FRISO GENTSCH) (c) AP (Martin Meissner) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters) (c) APA/EPA/Rolf Vennenbernd (Rolf Vennenbernd) (c) EPA (Matthias Schrader) 1/33

Bei den Bayern setzt Coach Hansi Flick beinahe auf die gleiche Elf wie beim 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. In der Offensive rückt Serge Gnabry für Ivan Perisic in die Startformation.



Das Quiz zum Duell Bayern gegen Dortmund

Kein anderers Spiel faszinierte in den letzten Jahren so wie das Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Enge Titelkämpfe, ein Champions League Finale und mehrere Aufeinandertreffen im DFB-Pokal sorgten jahrelang für Spannung. Vor der Partie am Dienstag können Sie hier Ihr Wissen unter Beweis stellen!

Mit wie viel Punkten Vorsprung geht der FC Bayern in das Duell mit Dortmund?

In welchem Jahr gewann Dortmund das letzte Mal in der Bundesliga auswärts gegen die Bayern?

Wie viele Tore fielen in den letzten vier Duellen in der Liga?

Unvergessen bleibt auch das Champions League Finale 2013. Bayern setzte sich durch ein Tor von Arjen Robben in der Schlussphase mit 2:1 durch. In welchem Stadion ging das Spiel damals über die Bühne?

In den letzten Jahren wechselten viele Spieler von Dortmund zu Bayern und umgekehrt. Welcher dieser Akteure war nicht für beide Teams im Einsatz?

Mit Robert Lewandowski sicherten sich die Bayern 2014 die Dienste des ehemaligen Dortmund-Stürmers. Wie viele Tore erzielte der Pole bereits in dieser Saison?

Bei Borussia Dortmund hat man mit Erling Haaland im Winter einen Coup gelandet. Zehn Treffer in zehn Bundesliga-Spielen für den jungen Norweger. Doch in welchem Jahr wurde das Ausnahmetalent geboren?

Spannende Duelle gab es auch auf der Trainerbank. Unvergessen sind dabei die Spiele mit Pep Guardiola und Jürgen Klopp auf der Bank. Wer war eigentlich vor "Kloppo" Trainer des BVB?

Welcher Spieler war mit 38 Jahren und 303 Tagen der älteste Spieler, der jemals im deutschen Klassiker am Feld stand?

Am Dienstag steigt das 102. Duell zwischen Bayern und Dortmund in der Bundesliga.

Der BVB ändert an der Startaufstellung nichts. Gegen die Bayern läuft die gleiche Mannschaft auf, die auch gegen Wolfsburg erfolgreich war.Rein statistisch gesehen sind Tore in der heutigen Partie nahezu garantiertFür den neutralen Fußballfan also Grund zur Freude, nur den Anhängern in schwarz-gelb dürfte bei diesem Anblick das Blut in den Adern gefrieren. 17 Treffer haben die Münchner dabei auf ihrem Konto, nur drei der BVB.An Brisanz sollte es heute also nicht fehlen. Das Spiel wird nur auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Abstandsregeln und Sperrstunde inklusive.