Das Duell ist in mehr als 200 Ländern zu sehen © (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE)

So viele Diskussionen es über den Bundesliga-Neustart in Deutschland gab, so erfolgreich waren die Übertragungen für Sky. Wochenende für Wochenende jubelte der Sender über neue Rekordquoten. Die Konferenz im Free-TV am Samstag sahen 1,65 Millionen Menschen, das im Pay-TV ausgestrahlte Bayern-Sieg gegen Frankfurt 1,24 Millionen. Am Dienstagabend werden wohl wieder ähnlich viele Fußballfans in Deutschland einschalten. Ab 18.30 Uhr empfängt der Tabellenzweite Dortmund den Spitzenreiter aus München. Der deutsche Klassiker sorgt dabei aber nicht nur national für Aufsehen.

In mehr als 200 Ländern wird die Partie heute live oder zeitversetzt übertragen. Millionen Fußballfans rund um den Globus werden mitfiebern, wenn der FC Bayern mit Robert Lewandowski beim BVB mit Erling Haaland gastiert. Sportlich gesehen hat das Spiel jede Menge Brisanz. Gewinnen die Münchner, ist die Meisterschaft wohl entschieden. Holen sich die Dortmunder den Sieg, sind sie bis auf einem Punkt am Tabellenführer dran.

Wer kein Sky-Abo besitzt muss heute den Weg in einer Sportbar antreten. Das Spiel wird nämlich nicht frei empfangbar sein. Zeitlich sollte es mit dem Anpfiff um 18.30 Uhr jedenfalls gut mit der Sperrstunde um 23 Uhr zu vereinbaren sein.