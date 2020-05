Zum Abschluss des Bundesliga-Sonntags kam es zum Rhein-Derby zwischen Köln und Düsseldorf. Köln erkämpfte sich durch zwei späte Kopfballtore noch ein 2:2-Unentschieden. Die ÖFB-Legionäre Florian Kainz (Köln) und Kevin Stöger (Düsseldorf) standen von Beginn an am Feld.

Düsseldorf vergab in letzter Sekunde den Sieg © (c) AFP (TILO SCHMUELGEN)

Mit dem Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf endete ein spannender Bundesliga-Sonntag in Deutschland. Beide Teams holten in der ersten Corona-Runde am vergangenen Wochenende einen Punkt und wollten gegen den Erzrivalen unbedingt den ersten Sieg sein Wiederbeginn der Bundesliga feiern.

Die Partie startete mühsam. In der Anfangsphase taten sich beide Teams schwer ins Spiel zu finden und so mussten die Fans zu Hause vor den Fernsehgeräten bis zur 20. Minute auf eine Torraumszene warten. Kenan Karaman tauchte auf einmal vor Köln-Schlussman Timo Horn auf. Sein Schuss war aber viel zu zentral. Während sich die Gäste mit dem Österreicher Kevin Stöger im offenisven Mittelfeld immer besser ins Spiel kämpften, sah man von den Kölnern in Durchgang eins überhaupt keine offensiven Ambitionen und in der Defensive erlaubte man sich in Minute 41. dann auch noch einen folgenschweren Fehler. Karaman kam im Strafraum unbedrängt zum Schuss und traf über Umwege zum 1:0. Toni Leistner hatte den Ball noch unhaltbar für Horn abgefälscht.

In der zweiten Hälfte kam Köln besser aus der Pause und hätte nach knapp einer Stunde in Führung gehen müssen. Mark Uth wurde im Strafraum der Düsseldorfer von Adam Bodzek umgegrätscht. Schiedsrichter Benjamin Cortus zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte trat nach kurzer Diskussion selbst an und scheiterte dabei aber an Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier, der den Ball aus der linken Ecke kratzte. Drei Minuten darauf dann der nächste Dämpfer für ÖFB-Legionär Florian Kainz und seine Kölner. Nach einem schönen Angriff erhöhte Erik Thommy mit einem Schuss ins lange Eck auf 2:0 und brach so die aufkommende Aufbruchstimmung bei der Heimmannschaft. Als alle schon mit einem Düsseldorfer Sieg rechneten, drehten Anthony Modeste (88.) Jhon Córdoba (90.+1) mit zwei Kopfballtoren dann doch noch die Partie.