Endlich geht es wieder los. Ab 15.30 Uhr rollt heute der Ball in der Deutschen Bundesliga. Zwar ohne Fans im Stadion aber mit vielen spannenden Duellen.

Marcel Sabitzer will heute wieder in der Bundesliga jubeln © (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN)

Hier geht's zum Liveticker!

Lange haben nicht nur Fußballfans in Deutschland auf diesen Moment gewartet. Heute um 15.30 Uhr wird in der Deutschen Bundesliga endlich wieder gekickt. Unter strengen Auflagen der DFL gehen gleich sechs Partien über die Bühne.

Der Höhepunkt ist natürlich das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke. Die Borussen mit Shootingstar Erling Haaland empfangen die Knappen aus Gelsenkirchen und wollen mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Tabellenführer Bayern aufschließen. Schalke hingegen will den Anschluss an die Top-5 nicht verlieren.

Besonderes Augenmerk liegt auch auf der Partie zwischen Hoffenheim und der Hertha. Die Berliner sorgten ja mit einem bizarren Video in den letzten Tagen für Aufsehen. "Kameramann" Salomon Kalou wurde daraufhin suspendiert. Darüber hinaus empfängt Leipzig mit unter anderem Marcel Sabitzer den SC Freiburg, Wolfsburg muss in Augsburg bestehen und beim Kellerduell von Düsseldorf und Paderborn trifft der 16. auf das Schlusslicht. Um 18.30 folgt das Abendspiel zwischen Eintracht Frankfurt mit Martin Hinteregger und Mönchengladbach mit Ex-Salzburg-Coach Marco Rose.