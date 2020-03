Facebook

Dortmund gewann das Borussen-Duell © APA/dpa/Marcel Kusch

Borussia Dortmund hat sich am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Platz zwei verbessert. Der BVB feierte im Schlager der 25. Runde gegen den Tabellenfünften Borussia Mönchengladbach einen 2:1-Auswärtssieg und liegt damit einen Punkt vor RB Leipzig. Die Sachsen hatten davor in Wolfsburg nur ein 0:0 erreicht.

Thorgan Hazard brachte die Dortmunder in der achten Minute mit einer sehenswerten Einzelaktion in Führung, Lars Stindl gelang in der 50. Minute im Zuge eines Corners der Ausgleich. Für das Siegestor des BVB sorgte Achraf Hakimi in der 71. Minute. Bei den Gladbachern spielte Stefan Lainer durch. Sein ehemaliger Salzburg-Clubkollege Erling Haaland bereitete auf der Gegenseite zwar den ersten Treffer vor, blieb aber ansonsten zumeist farblos.