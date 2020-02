Facebook

RB Leipzig ist dem deutschen Fußball-Rekordmeister und Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München auf den Fersen geblieben. Die Sachsen gewannen das Abendspiel am Samstag beim FC Schalke 04 eindrucksvoll mit 5:0 und verringerten den Abstand damit wieder auf einen Punkt. Beim 5:0-von Köln gegen Hertha BSC traf ÖFB-Legionär Florian Kainz gleich im Doppelpack. Dortmund besiegte Bremen 2:0.

Der "Leipziger" Marcel Sabitzer hatte den Champions-League-Teilnehmer mit einem Weitschuss schon in der ersten Minute in Führung gebracht. Für den Steirer war es der achte Bundesliga-Treffer in der laufenden Saison, Sabitzer trug zudem wie zuletzt immer das Kapitäns-Armband. Die weiteren Treffer erzielten Goalgetter Timo Werner (61.), Marcel Halstenberg (68.), Angelino (81.) und Emil Forsberg (89.).

Sabitzer spielte die meiste Zeit über im zentralen Mittelfeld und hatte dort alles im Griff. Er teilte sich die Aufgaben in der Zentrale mit seinem ÖFB-Teamkollegen Konrad Laimer. Der Salzburger wurde in der 65. Minute ausgetauscht, zuvor hatte er sich nach einem Zusammenstoß mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Bein gegriffen.