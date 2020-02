Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Filip Kostic traf doppelt. © AP

Eintracht Frankfurt hat den Aufwärtstrend in der deutschen Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Hessen verbesserten sich mit einem 5:0-Heimsieg am Freitagabend gegen Augsburg vorerst auf den neunten Tabellenplatz. Bei der Mannschaft von Trainer Adi Hütter spielten Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker durch. Für Ilsanker war es der erste Einsatz von Beginn an für die Eintracht.

Die ersten beiden Frankfurter Tore erzielte Mittelfeldmann Timothy Chandler (37., 48.). Der dritte Treffer ging auf das Konto von Stürmer Andre Silva (56.), in der Schlussphase gelang auch noch Filip Kostic (89., 90.) ein Doppelpack. Die Eintracht ist in der Bundesliga nun seit vier Spielen unbesiegt. Bei den Gästen stand Georg Teigl nicht im Kader.