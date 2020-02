Facebook

Hat derzeit allen Grund zur Freude: Robert Lewandowski © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Robert Lewandowski gilt ohne Zweifel als einer der besten Fußballer der Welt. Aktuell trifft der Pole beim FC Bayern München wie am Fließband, so wird er in seiner Heimat frenetisch gefeiert. Grund genug, dass dem Stürmer nun eine eigene Trickfilmreihe gewidmet wird, selbstverständlich mit ihm in der Hauptrolle. Der polnische Sender TVN gab die Serie "kosmiczny wykop" zu deutsch "Weltraumausgrabung" in Auftrag. Der Inhalt bezieht sich dabei hauptsächlich auf Fußball.

Lewandowski selbst fühlt sich, ob seiner Rolle als Star der Zeichentrickserie geehrt: "Das ist eine sehr coole und aufregende Sache". Produzent Pawel Pewny bezeichnet den 31-jährigen Mittelstürmer als den "perfekten Kandidaten" für die Serie. Er stehe für alles, was die Serie zeigen wolle: "Ehre, Fleiß und sein großartiges Verhalten auf dem Platz seinen Mitspielern gegenüber".

Już jesienią na antenie TVN @lewy_official zadebiutuje jako gwiazda kreskówki. Serial dedykowany jest nie tylko dzieciom, a całym rodzinom.https://t.co/nmpAa5oMOg — Dzień Dobry TVN (@DDTVN) February 4, 2020

26 Folgen sind bereits produziert, starten soll die Serie mit Herbst 2020. Lewandowski ist nicht der erste Fußballer mit einer Serie. So laufen bereits Cristiano Ronaldo und Lionel Messi über die Fernseher.