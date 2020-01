Der "Brecher mit dem Babyface", wie er von deutschen Medien betitelt wurde, erhielt am Mittwoch die Auszeichnung für den "besten Fußballer Österreichs".

Haaland hat derzeit allen Grund zur Freude © APA/dpa/Stefan Puchner

Vier Tage nach seinem Traumdebüt für Borussia

Dortmund ist Erling Haaland noch einmal für seine erfolgreiche Zeit

in Österreich geehrt worden. Der 19-jährige Norweger erhielt am

Mittwoch in Dortmund von APA-Sportchef Stefan Grüneis den Pokal für

Österreichs Fußballer des Jahres 2019 überreicht.

Der ehemalige Salzburg-Stürmer hatte die von der APA - Austria

Presse Agentur unter den zwölf Bundesliga-Trainern durchgeführte

Wahl vor Marcel Sabitzer und David Alaba gewonnen. "Ich bin stolz

und möchte mich bei Red Bull Salzburg und meinen ehemaligen

Mitspielern bedanken, die mir das erst ermöglicht haben", sagte

Haaland bei der Pokalübergabe.