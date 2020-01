Der Ex-Salzburger schießt Borussia Dortmund zu einem 5:3-Erfolg in Augsburg.

Erling Haaland © APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Dieser Erling Haaland ist schier unglaublich. Der von Salzburg nach Dortmund transferierte norwegische Wunderstürmer kam im ersten Spiel nach der Winterpause für die Borussen beim Gastspiel in Augsburg in der 56. Minute beim Stand von 1:3 auf das Feld und erzielte binnen 23 Minuten drei Tore zum 5:3-Erfolg der Dortmunder. Jadon Sancho sorgte für den vierten Treffer in dieser Phase.

Damit avancierte der 19-Jährige zum zweitjüngsten Dreifach-Torschützen in der Geschichte der deutschen Bundesliga, und dies bei seinem ersten Teil-Einsatz. Die Dortmunder schlossen damit vorerst zu den am Sonntag bei Hertha BSC in Berlin spielenden Bayern auf.

Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter und Martin Hinteregger kam bei Hoffenheim zu einem 2:1-Erfolg.