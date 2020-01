Facebook

In der laufenden Saison kam Poulsen vier Mal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz. Vor einem Jahr traf er im Rahmen des Telekom-Cups auf den jetzigen Inter-Spieler Valentino Lazaro. © APA/AFP/dpa/CHRISTOPHE GATEAU

Die Wiener Austria hat sich bis zum Saisonende der Fußball-Bundesliga mit dem dänischen U21-Teamspieler Andreas Poulsen verstärkt. Der 20-jährige Linksverteidiger kommt leihweise vom deutschen Spitzenklub Borussia Mönchengladbach und wird gleich beim Trainingsstart der Wiener am kommenden Montag (15.00 Uhr) in der Generali-Arena dabei sein, wie die "Veilchen" am Freitag mitteilten.

"Andreas ist ein sehr hoffnungsvoller Spieler, dessen Transfer in erster Linie aufgrund der sehr guten Kontakte von Sportkoordinator Alexander Bade nach Deutschland zustande gekommen ist. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat, er wird mit seinen Qualitäten gut zu uns passen", wird Sport-Vorstand Peter Stöger in der Klub-Aussendung zitiert.