Mentalcoach Jörg Zeyringer hat gemeinsam mit Adi Hütter ein Sachbuch über den Teamgeist als zentraler Erfolgsfaktor geschrieben. Es wird am 4. Dezember an der Börse Frankfurt präsentiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mentalcoach Jörg Zeyringer dribbelte literarisch mit Adi Hütter übers Spielfeld © Franz Brugner

Das Schicksal führte Regie, dass sich die Lebensbahnen von Jörg Zeyringer und Adi Hütter, Trainer bei Eintracht Frankfurt, kreuzten. Die Jungfamilie Zeyringer und Adi Hütter, damals noch aktiver Fußballer beim Traditionsklub Austria Salzburg, dem Vorgängerverein von Red Bull Salzburg, waren fast zeitgleich als Mieter in ein Doppelhaus in Seekirchen am Wallersee eingezogen.