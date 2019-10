Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julian Baumgartlinger © GEPA pictures

Wie der aktuelle Tabellensiebente der deutschen Bundesliga am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 31-jährige Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis Juni 2021. Baumgartlinger war 2016 von Mainz 05 zur Werkself gewechselt. "Leverkusen hat mir Spiele auf höchstem Niveau ermöglicht, in der Champions League, in der Europa League - und wir gehören zu den besten Klubs in Deutschland. Auf diesem Niveau ein wichtiger Bestandteil einer Mannschaft zu sein, macht Riesenspaß und bleibt eine tolle Herausforderung", erklärte der Salzburger in einer Aussendung des Vereins.

"Auf Julian ist Verlass"

"Julian verleiht uns viel Stabilität und ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor für unser Spiel", wurde Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler zitiert. Sportdirektor Simon Rolfes bezeichnete Baumgartlinger als "extrem lauf- und zweikampfstarken Spieler. Auf Julian ist Verlass, und mit seiner top-professionellen Einstellung spielt er eine bedeutende Rolle - auch neben dem Platz."