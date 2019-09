Die Staatsanwaltschaft München hat Jerome Boateng vom FC Bayern München wegen gefährlicher Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin angeklagt.

Jerome Boateng © APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

"Nach umfangreichen Ermittlungen" sei in einem seit Herbst 2018 laufenden Verfahren am 11. Februar Anklage zum Amtsgericht München erhoben worden. Das berichteten die "Süddeutsche Zeitung" und der Westdeutsche Rundfunk unter Berufung auf eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München am Dienstag. Zudem werde gegen Jerome Boateng durch die Polizei wegen des Verdachts einer weiteren Attacke ermittelt.

Dem Bericht zufolge entschied das Gericht allerdings auch nach fast sieben Monaten noch nicht über die Zulassung der Anklage. Es gebe in der Sache unterschiedliche Ansichten zwischen Gericht und Anklagebehörde, hieß es. Boatengs Anwaltskanzlei erklärte dem Bericht zufolge, bei den Vorwürfen gehe es um einen privaten Sachverhalt, der im Wesentlichen auf unbewiesenen Behauptungen Dritter beruhe.