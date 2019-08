Facebook

Die Münchner taten sich gegen die Hertha schwer © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht vor der Verpflichtung von Philippe Coutinho vom FC Barcelona. Wie die Sportzeitung "Mundo Deportivo" aus Spanien am Freitag berichtete, soll es eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel des brasilianischen Internationalen geben. Der Transfer des 27-jährigen Offensivspielers soll demnach schon in Kürze bekanntgegeben werden. Offizielle Stellungnahmen lagen zunächst nicht vor.

Coutinho fehlte im Kader des FC Barcelona für das Eröffnungsspiel der spanischen Liga am Freitagabend bei Athletic Bilbao. Der Brasilianer war Anfang 2018 für geschätzt mehr als 140 Millionen Euro von Liverpool zum FC Barcelona gewechselt. Bei den Katalanen konnte er sich keinen Stammplatz erobern, zuletzt stand er wegen mäßiger Leistungen in der Kritik und gilt deshalb als Wechselkandidat.

Philippe Coutinho Foto © APA/AFP/PAU BARRENA

"Ein Spieler von hoher Qualität"

Coutinho sei ein "sehr verlässlicher Spieler, ein Spieler von hoher Qualität", sagte der ehemalige deutsche Nationaltormann und designierte Bayern-Vorstand Oliver Kahn als TV-Experte im ZDF vor dem Eröffnungsspiel der 57. Bundesligasaison zwischen dem FC Bayern München (mit ÖFB-Star David Alaba) und Hertha BSC.

Und der Start verlief nicht nach dem Geschmack der Münchner Millionentruppe. Zwar brachte Topstürmer Lewandowski die Gastgeber in der 24. Minute in Front, doch schafften die Berliner durch einen Doppelpack von Ibisevic (36.) und Grujic (38.) noch vor der Pause die Wende. In der zweiten Halbzeit war es erneut der Pole Lewandowski, der für die drückend überlegenen Bayern per Elfmeter zum 2:2-Ausgleich traf (60.), doch blieb dem Titelfavoriten ein Sieg verwehrt.

Kommt auch Cuisance?

Zeitgleich könnte sich aber noch ein weiterer Zugang zu den Bayern vollziehen. Denn der Transfer von Gladbach-Juwel Mickael Cuisance (19) zu den Münchnern steht kurz bevor. Laut „Sky“ würden nur noch Details fehlen, berichtete der TV-Sender am Freitag. Der Transfer um rund zehn Millionen Euro könnte kurzfristig abgeschlossen werden.