Verfahren gegen HSV-Profi Jatta wegen falscher Identität

Im Fall des angeblich unter falscher Identität in Deutschland spielenden Fußballprofis Bakery Jatta hat das Bezirksamt Hamburg-Mitte ein Anhörungsverfahren eröffnet. Ein Schreiben mit Fragen des Amtes an den Offensivspieler des Zweitligisten Hamburger SV sei am Donnerstag verschickt worden, sagte eine Sprecherin am Freitag der deutschen Nachrichtenagentur dpa.