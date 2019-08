Martin Hinteregger"We're Hinti Army Now, Teil II" - Eintracht-Fans kreierten neuen Text

Facebook

Martin Hinteregger im Frankfurt-Dress ©

Nachdem Martin Hinteregger leihweise von Augsburg zu Frankfurt gewechselt war, hatten die Eintracht-Fans für den Kärntner mit "We're Hinti Army Now" einen eigenen Song kreiert. Nun, nachdem der Österreicher nach einem Transfer-Hick-Hack endgültig fix bei den Hessen gelandet ist, haben auch die Fans reagiert und "We're Hinti Army Now" mit einem neuen Text versehen.

Wie sich das Ganze anhört, sehen Sie hier: