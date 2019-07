Facebook

Martin Hinteregger © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Hat sich Martin Hinteregger beim FC Augsburg selbst ins Abseits gestellt? Am letzten Tag des Trainingslagers in Bad Häring in Tirol hat der österreichische Teamverteidiger nach einem Essen mit der Mannschaft ein Dorffest aufgesucht. Ein nun aufgetauchtes Video zeigt den 26-Jährigen offenbar angetrunken gemeinsam mit seinem Teamkollegen Kevin Danso, der grundsätzlich abstinent ist.

Hinteregger ist am nächsten Tag nicht zum Abschlusstraining erschienen und fehlte auch auf dem Mannschaftsfoto. Der Kärntner hatte in der Vergangenheit kein Hehl daraus gemacht, wieder zu Eintracht Frankfurt zurückkehren zu wollen. Die Verhandlungen sind aber ins Stocken geraten. Während des Trainingslagers gab es keine sonstigen Auffälligkeiten.