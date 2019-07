Facebook

Lewandowski wünscht sich neue Kollegen zum Jubeln © (c) APA/AFP/PATRIK STOLLARZ (PATRIK STOLLARZ)

Robert Lewandowski will, dass der FC Bayern am Transfermarkt aktiver wird. "Wenn du auf Topniveau spielen willst und daran denkst, alle Titel zu gewinnen, dann brauchst du auch Verstärkungen in der Mannschaft", sagte der Pole in Los Angeles, wo die Bayern derzeit auf US-Tour Station machen. Ganz besonders im Hinblick auf die Champions League seien weitere Verpflichtungen wichtig.

Es sei das erklärte Ziel der Bayern die Königsklasse zu gewinnen. Ohne Transfer würde dieses aber in weite Ferne rücken, befürchtet der Stürmer. "Nicht nur mit jungen Spielern, sondern auch mit Spielern, die direkt top in der Welt sind", erhofft sich Lewandowski eine Verstärkung der Mannschaft.

Wir begrüßen @lewy_official auf der PK vor #ARSFCB: „Der Jetlag ist schon vorbei. Ich fühle mich wie in Europa, ich merke da keinen großen Unterschied. Wir freuen uns jetzt sehr auf das Spiel morgen. Ein Spiel in LA ist immer etwas besonderes.“ #packmas #AudiFCBTour #ICC2019 pic.twitter.com/5AsmccYFGP — FC Bayern München (@FCBayern) 16. Juli 2019

Lewandowski meinte, er sei mit dieser Meinung nicht allein. Auch "andere Spieler hoffen auf Zugänge", so der 30-Jährige. Zuletzt war Thomas Kroth, der Berater von Bayern-Keepern Manuel Neuer, in den Mittelpunkt gerückt. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung meinte Kroth, dass der FC Bayern derzeit nicht konkurrenzfähig sei.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist extra nicht mit in die USA geflogen. Er soll sich in Europa um weitere Neuzugänge für den deutschen Rekordmeister bemühen. Bisher vermeldete der FC Bayern lediglich die Verpflichtungen von Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Jann-Fiete Arp. Die drei Spieler wurden jedoch schon vergangene Saison mittels Vorvertrag nach München gelockt.