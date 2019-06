Facebook

© GEPA pictures

Ausgerechnet vor dem U21-EM-Spiel Österreichs gegen Dänemark gab es den großen Aufschrei. Deutschen Medienberichten zufolge soll Xaver Schlager in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel von zwölf Millionen Euro von Salzburg zu Wolfsburg, dem neuen Klub von Ex-LASK-Trainer Oliver Glasner wechseln.

Nach dem 1:3 gegen Dänemark schüttelte der betroffene Niederösterreicher ("Ich war ja auch schon fix in Leipzig") nur den Kopf. „Ich habe nichts unterschrieben und konzentriere mich nur auf die U21-EM. Deshalb kann ich diese Meldung überhaupt nicht verstehen“, sagt der 21-Jährige und legt nach. „Es fällt langsam auf, dass solche Sachen immer vor so wichtigen Spielen passieren. Natürlich habe ich es mitbekommen, es beeinflusst mich auch nicht, aber angenehm ist so eine Situation nicht.“

"Spieler von Salzburg"

Ausschließen will Schlager einen Wechsel nicht. „Ich kann mir natürlich vorstellen, in die deutsche Bundesliga zu wechseln. Das ist eine bessere Liga und bietet ein super Umfeld. Wenn man die Chance hat, in so eine Liga zu wechseln, muss man immer überlegen. Aber Stand jetzt bin ich Spieler von Salzburg“, sagt der Mittelfeldmotor.