Bayern München testet Bodyscanner am Stadioneingang. Das Stadionerlebnis soll dadurch nicht nur sicherer werden, die Kontrollen am Eingang sollen auch schneller funktionieren.

© EPA

Bayern München geht - was den Sicherheitsaspekt betrifft - einen Weg, der noch viel diskutiert werden wird. Was man nämlich bisher vor allem von Flughäfen kennt, planen die Bayern an den Eingängen in die Allianz-Arena: Bodyscanner nämlich.

Die sollen neben Messern, Waffen und anderen Gegenständen, die nichts im Stadion verloren haben, auch pyrotechnische Gegenstände erkennen können. Dass es dadurch zu massiven Verzögerungen beim Betreten des Stadions kommt, stellt Hersteller "Liberty Defense" in Abrede - das übliche Abtasten am Sektoreneingang würde man sich durch diese Bodyscanner nämlich ersparen.