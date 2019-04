Dortmund musste sich Schalke 2:4 geschlagen geben. Zwei Borussen ausgeschlossen. Bayern am Sonntag in Nürnberg.

Marco Reus musste mit Rot vorzeitig vom Platz © AP

In der deutschen Bundesliga kam es am Samstag zu einer Vorentscheidung im Titelkampf. Borussia Dortmund musste sich völlig überraschend im Ruhrderby Schalke 04 2:4 geschlagen geben und liegt weiter einen Punkt hinter dem FC Bayern, der am Sonntag (18.00 Uhr) in Nürnberg gastiert.

Schalke führte zur Halbzeit 2:1, ehe sich die Ereignisse überschlugen. Binnen fünf Minuten sahen mit Marco Reus (60.) und Marius Wolf (65.) zwei Dortmunder die Rote Karte. Bei Schalke spielte Guido Burgstaller durch, blieb aber ohne Torerfolg.

RB Leipzig sicherte sich mit einem 2:1-Erfolg über Freiburg einen Platz in der kommenden Champions League. Timo Werner (19.) und Emil Forsberg (78./Handelfer) trafen für die Leipziger, bei denen Konrad Laimer und Marcel Sabitzer duchspielten. Stefan Ilsanker kam in der 84. Minute.