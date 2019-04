Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werder-Torhüter Pavlenka ist geschlagen © APA/AFP/GUENTER SCHIFFMANN

Der FC Bayern hat im Titelduell der deutschen Bundesliga mit Dortmund vorgelegt. Das Team von Niko Kovac kam gegen die im heurigen Jahr zuvor noch ungeschlagene Elf von Werder Bremen zu einem hauchdünnen 1:0-Sieg und liegt vier Punkte vor den Dortmundern, die am Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg zu Gast sind.

Praktisch nicht mehr zu nehmen ist RB Leipzig der Platz in der Champions League. Die Mannschaft von Ralf Rangnick gewann am Samstag bei Mönchengladbach 2:1 und liegt vier Runden vor Schluss zehn Punkte vor dem an fünfter Stelle liegenden künftigen Team von Marco Rose. Beide Treffer der Leipziger erzielte Marcel Halstenberg (17./Elfer, 53.). Alassane Plea (61.) erzielte den Anschlusstreffer. In der Schlussphase vergaben die Gäste zahlreiche Sitzer.

Hier geht es zu Ergebnissen und Tabelle

Der entscheidende Treffer für die Bayern kam glücklich zustande, als in der 75. Minute ein Schuss von Niklas Süle für Werder-Torhüter Jiri Pavlenka unhaltbar abgefälscht wurde.

Ein bestens aufgelegter FC Augsburg fertigte einen inferioren VfB Stuttgart mit 6:0 ab, Michael Gregoritsch ging jedoch leer aus. Beim 2:0 von Leverkusen gegen Nürnberg spielte ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger durch, während Aleksandar Dragovic 90 Minuten auf der Bank saß.