Kevin Stöger © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Seit Beginn der Saison ist Kevin Stöger für Fortuna Düsseldorf in der deutschen Bundesliga aktiv. Am Höhenflug des Aufsteigers ist Stöger maßgeblich beteiligt und steuerte wettebwerbsübergreifend bereits zehn Scorerpunkte bei. Einst galt der mittlerweile 25-Jährige als Riesentalent beim VfB Stuttgart wurde aber durch Verletzungen immer wieder gestoppt.

Mit seinen Leistungen in Deutschland erregte Stöger auch international Aufmerksamkeit. So soll AS Roma laut dem "Express" den Mittelfeldregisseur beobachten. Stögers Vertrag läuft in Düsseldorf noch bis 2020, auf eine vorzeitige Verlängerung konnten sich Spieler und Verein bisher nicht einigen.