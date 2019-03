2:0-Sieg des BVB gegen Wolfsburg wurde erst in der Nachspielzeit fixiert. Bayern in Freiburg nur 1:1.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paco Alcacer hat schon wieder zugeschlagen © APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN

Dramatischer könnte es in der deutschen Bundesliga kaum ablaufen. Durch zwei Tore von Paco Alcacer in der Nachspielzeit sicherte sich Borussia Dortmund einen 2:0-Erfolg gegen Wolfsburg und übernahm damit wieder die Tabellenführung, weil der FC Bayern beim SC Freiburg über ein 1:1 nicht hinauskam. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) kommt es nun in München zum Topduell zwischen den beiden Titelanwärtern.

Die Dortmunder führen nunmehr mit 63 Punkten vor dem FCB (61). Robert Lewandowski vergab in der 91. Minute per Kopf eine Topchance auf das 2:1 für die Bayern, die früh in Rückstand geraten waren, in der Schlussphase aber enormen Druck erzeugten, dem die Freiburger mit viel Glück standhielten.

Freiburg war schon in der dritten Minute in Führung gegangen, Lewandowski hatte in Minute 22 per sehenswertem Seitfallzieher ausgeglichen. Bei den Bayern fehlten die angeschlagenen David Alaba und Torhüter Manuel Neuer. In Dortmund mühten sich die Gastgeber schier endlos ab, ehe Paco Alcacer einmal mehr zuschlug.