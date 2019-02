Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Musste wieder behandelt werden: Kingsley Coman © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Der FC Bayern München muss vorläufig erneut ohne Kingsley Coman auskommen. Der französische Fußball-Nationalspieler hat nur neun Minuten nach seiner Einwechslung am Samstag beim 1:0-Heimsieg gegen Hertha BSC einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel erlitten. Diese medizinische Diagnose gab der deutsche Meister nach einer Untersuchung am Samstagabend bekannt.

Coman wird die kommenden zwei Bundesligaspiele beim Tabellendritten Borussia Mönchengladbach und daheim gegen den VfL Wolfsburg verpassen. Eine rechtzeitige Rückkehr zum entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 13. März in München gegen Liverpool ist offen. Das hängt auch von der Schwere des Faserrisses ab. Coman war bereits in der Hinrunde lange wegen eines Syndesmosebandrisses ausgefallen.

Mehr zum Thema Bundesliga Schwere Verletzung bei Admira-Profi Thoelke