Dank des 1:0-Sieges gegen Hertha Berlin hält Bayern bei gleich vielen Punkten wie Dortmund, das erst am Sonntag gegen Leverkusen im Einsatz ist (18). Karim Onisiwo erzielte beim 3:0-Erfolg von Mainz gegen Schalke zwei Tore.

Zwei ÖFB-Teamspieler im Duell: Valentino Lazaro (links) und David Alaba © GEPA pictures

Ein 1:0-Arbeitsheimsieg des FC Bayern über Hertha Berlin hat den Druck auf Deutschlands Fußballtabellenführer Borussia Dortmund am Samstag erhöht. Mit 51 Zählern schlossen David Alaba und Co. zum BVB auf, der aber erst am Sonntag Leverkusen empfängt.

Das Siegestor für die überlegenen Bayern in einer chancenarmen Partie erzielte Javi Martinez nach einer Ecke per Kopf (62.). Alaba und Valentino Lazaro bei Hertha spielten jeweils durch. Die Berliner mussten nach einem Rot-Foul Karim Rekiks an Robert Lewandowski (84.) im Finish einen Mann vorgeben.

Dagegen gerät bei Borussia Mönchengladbach die Champions-League-Qualifikation allmählich in Gefahr. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking kassierte gegen dessen Ex-Verein VfL Wolfsburg beim 0:3 die zweite Heimniederlage in Serie und liegt damit nur noch fünf Punkte vor den fünftplatzierten Wolfsburgern. Die Treffer erzielten Yannick Gerhardt (38.) und Joker Admir Mehmedi (68., 83.).

Erster Doppelpack für Onisiwo

Mit einer 0:3-Niederlage endete Schalkes Ausflug nach Mainz. ÖFB-Legionär Karim Onisiwo brachte den Tabellenelften in der 18. Minute in Führung und machte nach dem Treffer Jean-Philippe Matetas (73.) mit seinem zweiten Tor (84.) seinen ersten Doppelpack im deutschen Oberhaus perfekt. Es war Mainz' erster Sieg nach drei Niederlagen en suite. Für Schalke, das ohne die Österreicher Alessandro Schöpf (Knie) und Guido Burgstaller (Sprunggelenk) auskommen musste, war es das fünfte Spiel ohne Sieg in Folge. Der Vierzehnte liegt sieben Zähler über dem "Strich".

Fünf Punkte dahinter wird die Situation Augsburgs im Abstiegskampf immer ernster. In Freiburg ging die Truppe von Trainer Manuel Baum 1:5 unter. Nach der dritten Liga-Niederlage en suite bzw. der sechsten in den jüngsten sieben Partien ist Augsburg nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz getrennt. Michael Gregoritsch spielte bei den Verlieren durch, Kevin Danso kam in der 46. Minute. Für Freiburg stand Innenverteidiger Philipp Lienhart über die volle Spielzeit am Platz.