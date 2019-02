Facebook

Kingsley Coman © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Kingsley Coman hat sich beim 3:2 des FC Bayern in Augsburg nicht schwerer verletzt. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mit. "Nach einer eingehenden Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Samstagvormittag gab es zum Glück Entwarnung", hieß es in der Aussendung.

Der Franzose sei für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Liverpool am Dienstag "eine Option". Der zweifache Torschütze und Vorbereiter des Siegestores von David Alaba war in der Schlussphase bei einem Zweikampf vom Augsburger Abwehrspieler Kevin Danso am linken Fuß getroffen worden. Es war das Bein, an dem Coman 2018 gleich zweimal einen Syndesmosebandriss erlitten hatte und jeweils monatelang ausfiel.

