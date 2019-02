Facebook

© GEPA pictures

Fußballtrainer sind oft nicht zu beneiden. Sie haben die undankbare Aufgabe, aus meist weit mehr als 20 Kaderakteuren von Spieltag zu Spieltag die für sie besten Elf auszuwählen. Diese Selektion ist oft einfach nachvollziehbar oder mitunter auch sehr schwer zu verstehen. In letztere Kategorie fällt Leverkusen. Der jüngste 3:1-Heimsieg gegen Bayern München unterstrich dies einmal mehr eindrucksvoll. Der Rekordmeister ging mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff wurde ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger für den verletzten Leverkusen-Jungstar Kai Havertz eingewechselt. „Ich glaube schon, dass uns das besser gefallen hätte, wenn Baumgartlinger nicht gekommen wäre“, sagte Bayern-Trainer Niko Kovac nach der Partie und betonte ganz offen, welchen Anteil der 31-Jährige am Leverkusen-Sieg hatte.

