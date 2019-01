Facebook

Hannes Wolf in der Europa League im Duell mit RB Leipzig © APA/AFP/ROBERT MICHAEL

Nach Amadou Haidara bedient sich RB Leipzig erneut beim Schwesternverein Red Bull Salzburg. Hannes Wolf wird im kommenden Sommer durch eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2020 gültigen Vertrag in die deutsche Bundesliga wechseln, das hat Salzburg bekannt gegeben.

In einem Interview mit der Kleinen Zeitung sagte Wolf erst im November: "Das nervt uns alle, wenn immer vom großen Bruder Leipzig gesprochen wird. Diese Phase, dass jeder von uns nach Leipzig gehen will, ist lange vorbei."

Bei den Deutschen erhält der 19-Jährige einen Vertrag bis 2024. "Für uns ist unbestritten, dass er in den kommenden Monaten all seine Energie aufbringen wird, um gemeinsam mit der Mannschaft unsere großen Ziele im Frühjahr 2019 zu erreichen", sagt Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. das sieht auch der U21-Teamspieler so: "Sportlich verändert sich für mich in den nächsten Monaten absolut nichts, weil völlig klar ist, dass ich dem FC Red Bull Salzburg sehr viel verdanke und bis zum letzten Moment alles für meine Mannschaft geben werde."

Wie Leipzigs Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick sagt, fiel Wolf "in den letzten Jahren durch starke Leistungen und eine auffällig gute Entwicklung" auf.

Seit 2012 wechselten inklusive Wolf bereits 17 Spieler von Salzburg nach Leipzig.