© GEPA pictures

Der österreichische Nachwuchs-Teamspieler Romano Schmid ist von Salzburg zu Werder Bremen gewechselt. Dies gaben die Klubs am Donnerstag bekannt. Der 18-jährige Schmid war im Sommer 2017 von Sturm Graz zum Fußball-Meister gegangen, danach aber vorwiegend beim FC Liefering zum Einsatz gekommen. Werder will den Mittelfeldspieler in den kommenden 18 Monaten weiterverleihen.

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund meint zum Transfer: "Romano hatte es bei uns aufgrund der großen Konkurrenzsituation sehr schwer, Spielminuten zu erlangen. Nach einigen Gesprächen sind wir zur gemeinsamen Entscheidung gekommen, dass ein Klubwechsel aufgrund der aktuellen Situation die beste Lösung ist. Wir wünschen Romano viel Erfolg auf seinem weiteren Karriereweg."

Auch Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, meldete sich zu Wort: "Romano ist ein talentierter Spieler, der zunächst in Graz und dann in Salzburg eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Wir freuen uns, dass wir ihn verpflichten konnten, möchten ihn aber auch direkt für 18 Monate weiter verleihen, damit er auf hohem Niveau Spielpraxis sammeln kann. Die Niederlande könnten dafür eventuell ein interessanter Markt sein."

Der Vasoldsberger Schmid selbst freut sich: "Die Bundesliga war schon immer ein Traum von mir. Daher freue ich mich sehr über diese Chance, bei einem so großen Klub wie Werder über kurz oder lang diesen Traum wahr machen zu können." Schmid wird nicht sofort an der Weser das Training aufnehmen. Der 18-Jährige muss zunächst noch einige Formalitäten bezüglich seiner Einberufung zum Militär klären.