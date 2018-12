Nach 'Robbery'Nächster Bayern-Star vor dem Absprung

Facebook

Rafinha (links) vor dem Absprung © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters)

Es wird beim FC Bayern im kommenden Jahr einen großen Umbruch geben, rund 250 Millionen Euro sollen in neue Spieler investiert werden, um mit den ganz Großen mithalten zu können. Dafür sind die Abschiede der Altstars Arjen Robben und Franck Ribery schon fixiert worden, nun soll auch Rafinha gehen. Der Rechtsverteidiger kam zuletzt wieder zu mehr Spielzeit, weil Joshua Kimmich in der Zentrale aufgeboten wurde. Nun soll für 80 Millionen Euro Defensiv-Allrounder Lucas Hernandez kommen, ein Wechsel im Winter scheint aber wieder vom Tisch.

Am Rande eines Promi-Matches sagte Rafinha in seiner brasilianischen Heimat: "Mein Zyklus bei den Bayern geht dem Ende entgegen. Es gibt viele Dinge, die in den kommenden sechs Monaten passieren können, aber ich denke, es ist mein letztes Jahr." Eine "Heimkehr" kann er sich vorstellen, gesprochen hat er noch mit keinem Verein. "Aus Respekt vor Bayern", wie er sagte. Mit den Münchenern wurde er sechsmal Meister, dreimal Pokalsieger und gewann 2013 auch Championsleague, UEFA-Supercup und Klub-WM. Rafinha besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft, lebt seit 2005 in Deutschland.