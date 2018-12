Stuttgart-Kapitän Christian Gentner steht im Kader für das Spiel in Wolfsburg. Am Samstag war Gentners Vater beim Stuttgart-Sieg gegen Hertha im Stadion verstorben.

Christian Gentner © AP

Am Samstag spielten sich in Stuttgart dramatische Szenen ab: Etwa 45 Minuten nach dem 2:1-Erfolg des VfB starb der Vater von Stuttgart-Kapitän Christian Gentner im VIP-Klub.

Drei Tage nach dem tragischen Vorfall steht der Stuttgart-Kapitän heute im Kader der Schwaben. VfB-Sportvorstand Michael Reschke sagt: "In einer solch schwierigen Situation handelt jeder Mensch individuell. Es war für uns von Beginn an klar, dass wir im Hinblick auf die Spiele beim VfL Wolfsburg und gegen Schalke 04 jede Entscheidung von Christian respektiert hätten. Es spricht für seine persönliche Identifikation mit unserem Klub und die außergewöhnliche Beziehung der Familie Gentner zum VfB, dass Christian in beiden Partien spielen wird. Seine Entscheidung verdient tiefen Respekt."