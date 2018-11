Facebook

Niko Kovac ändert bei den Bayern die Regeln © APA/AFP/DANIEL ROLAND

Vier Spiele hat Bayern seit der bemerkenswerten Pressekonferenz der Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß bestritten und diese allesamt gewonnen. Trotzdem läuft es nach wie vor überhaupt nicht rund bei den Münchnern, wie am Dienstagabend der knappe 2:1-Sieg in der zweiten Cup-Runde beim Viertligisten SV Rödinghausen bewies: So wurde etwa die Liste der Verletzten länger, Trainer Niko Kovac muss mehrere Wochen auf den spanischen Mittelfeldspieler Thiago verzichten. Und auch abseits des Rasens geht es rund, so musste sich etwa Rafinha öffentlich für ein unpassendes Halloween-Kostüm entschuldigten.

Wie die deutsche "Bild" jetzt aber berichtet, gerieten vor allem die Reservisten des deutschen Branchenprimus in die Kritik von Kovac. Nach dem 3:1-Sieg in Wolfsburg soll es zu einer lauten Kabinen-Predigt gekommen sein, weil dem Trainer das lasche Aufwärmen seiner Ersatzspieler missfallen haben soll. Franck Ribery soll etwa vorwiegend an der Bande herumgesessen und das Spiel beobachtet haben. Jerome Boteng, der wie der Franzose nicht zum Einsatz kam, lag überhaupt nur am Boden herum, anstatt sich aufzuwärmen.

Das soll sich nun aber ändern, der Bayern-Dompteur stellte eine neue Regel auf: Künftig müssen alle Spieler im Kader vor Spielbeginn zum Aufwärmen auf den Rasen. Bislang blieben einige Ersatzspieler immer in der Kabine.