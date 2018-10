1899 Hoffenheim hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen 4:0-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart gefeiert. Florian Grillitsch wurde aber böse gefoult.

Florian Grillitsch © AP

1899 Hoffenheim hat am Samstag in der deutschen Fußball-Bundesliga einen 4:0-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart gefeiert. Für ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch gab es aber nicht nur Grund zum Jubeln, er schied nach einer rüden Attacke von Santiago Ascacibarin in der 35. Minute am Knöchel verletzt aus. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann verbesserte sich mit dem vierten Saisonsieg auf Rang acht.

Nagelsmann hat in der Pressekonferenz nach der Partie bezüglich der Verletzung gute Neuigkeiten vermelden können. "Bei Grillo steht die Diagnose noch aus, aber der erste Tastbefund deutet auf keine schlimmere Verletzung hin", sagte der 31-Jährige, der ab kommender Saison den Liga-Rivalen RB Leipzig coachen wird.

Der zuletzt angeschlagene Stefan Posch stand bei den Siegern, für die Joshua Brenet (48.), der Ex-Rapidler Joelinton (51.) und Ishak Belfodil (57., 60.) nach der Pause trafen, nicht im Kader. Stuttgart kassierte auch im zweiten Spiel unter Trainer Markus Weinzierl eine 0:4-Klatsche nach jener zuletzt gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. Die Gäste mussten nach einer Roten Karte für Emiliano Insua (8.) fast die gesamte Partie in Unterzahl agieren. Sie teilen sich nun gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf die "Rote Laterne".