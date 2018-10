Das wird teuer: Der Chilene Arturo Vidal wurde wegen einer Schlägerei in einer Disco in Bayern zu einer Geldstrafe von 800.000 Euro verurteilt.

Atrturo Vidal spielte bis zur vorigen Saison in München © AP

Arturo Vidal sieht ja mit seiner Irokesen-Frisur für manche tatsächlich zum Fürchten aus. Un dim vergangenen Jahr hat sich der Ex-Bayern-Spieler in einer Disco in München auch so verhalten - er geriet mit seinem Bruder in eine Schlägerei in einem Nachtclub. Dafür wird er jetzt zur Kassa gebeten - und das kräftig: Das Amtsgericht München erließ einen Strafbefehl über 80 Tagessätze zu je 10.000 Euro für den Spieler des FC Barcelona - das macht immerhin 800.000 Euro.

Sein Bruder wurde sogar zu 120 Tagsätzen verurteilt, allerdings nur zu 150 Euro, macht also 18.000 Euro. Trotzdem wiegt die Strafe für den Bruder juristisch schwerer, weil man ab 91 Tagessätzen als vorbestraft gilt. Bei den beiden Brüdern wurde bei dem nächtlichen Ausflug eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt.

Die Vidal-Brüder erschienen nicht vor Gericht. Arturo war für die Nationalmannschaft Chiles gegen Mexiko im Einsatz. Gegen den Strafbefehl können beide aber Einspruch einlegen. Dann käme es zur Verhandlung. Arturo Vidal war in diesem Sommer nach drei Jahren beim FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt.