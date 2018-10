Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ralph Hasenhüttl © APA/AFP/ROBERT MICHAEL

In der deutschen Bundesliga wird am Trainerkarussell gedreht, zumindest in der Gerüchteküche. Demnach ist Heiko Herrlich bei Bayer Leverkusen schon schwer angezählt, vor allem nach der 2:4-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund nach einer 2:0-Führung. Als ein heißer Nachfolgekandidat gilt Ralph Hasenhüttl. Laut "Bild" soll der Klub sogar schon Kontakt zum Österreicher aufgenommen haben.

Hasenhüttl hatte seinen Vertrag bei RB Leipzig am Ende der vergangenen deutschen Bundesliga-Saison nach zwei Jahren aufgelöst. Der Steirer liebäugelt aber auch mit einem Job in England. Leverkusen liegt nach sechs Spieltagen mit zwei Siegen und vier Niederlagen nur an 14. Stelle. Sollte es in dieser Woche in der Europa League (Larnaca) und gegen Freiburg auch nicht klappen, könnte Herrlich schon Geschichte sein.