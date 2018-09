Borussia Dortmund löst den FC Bayern an der Spitze der deutschen Bundesliga ab.

4:2 in Leverkusen

Marco Reus erzielte den Ausgleich © APA/AFP/dpa/ROLF VENNENBERND

Borussia Dortmund ist neuer Tabellenführer in der deutschen Bundesliga. Nach der überraschenden 0:2-Niederlage des FC Bayern am Freitag bei Hertha BSC Berlin kamen die Borussen auswärts gegen Bayer Leverkusen nach 0:2-Rückstand noch zu einem 4:2-Erfolg und übernahmen die Spitze.

Leverkusen lag durch Treffer von Weiser (9.) und Tah (39.) 2:0 voran, aber nach der Pause steigerten sich die Dortmunder in einen wahren Spielrausch. Bruun Larsen (65.) und Marco Reus (69.) sorgten innerhalb weniger Minuten für den Ausgleich, Paco Alcacer gelang in der 85. Minute das 3:2, ehe er in der letzten Sekunde der Nachspielzeit den Schlusspunkt markierte.

Dortmund führt nun nach sechs Runden mit 14 Punkten, gefolgt von den Bayern und Hertha (je 13).

Schalke 04 schaffte durch ein Tor von Alessandro Schöpf mit einem 1:0 über Mainz den ersten Saisonsieg.