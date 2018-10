Man hatte dem FC Bayern zugetraut, die Saison in der Bundesliga ohne Niederlage zu beenden. Das geht nun nicht mehr, denn am Freitagabend setzte es ein 0:2 in Berlin bei Hertha BSC.

Bayern-Trainer Niko Kovac muss eine Niederlage in Berlin verarbeiten. © APA/AFP/ODD ANDERSEN

Es war die erste Saisonniederlage für den FC Bayern in der deutschen Bundesliga - und das in der Heimatstadt von Trainer Niko Kovac: In Berlin setzte es bei Hertha ein 0:2. Doch der will aus dieser Leermeldung kein Drama machen, wie auch aus der Tatsache, dass es nun aus den jüngsten zwei Spielen nur einen Punkt gab: "Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt das erste Spiel verloren. Viele haben gesagt, wir verlieren in der Liga kein Spiel. Jetzt ist das innerhalb kurzer Zeit passiert. Aber die, die den Klub kennen, wissen, dass wir uns das nicht so einfach gefallen lassen werden."

Kovac sah die Ursache der Niederlage vor allem in einem Punkt: "Die Chancenverwertung ist mit ein Grund. Wir haben aber zwei Tore zugelassen, zwei Tore, die nicht zugelassen werden dürfen", sagte er. Und ärgerte sich über den von Jerome Boateng versursachte Elfer ("Das geht gar nicht"). "Beim zweiten Gegentor gehen wir nicht richtig mit. Wenn wir auf dem Niveau Fehler begehen, werden wir bestraft. Das ist normal. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Das Ergebnis am Ende macht es schwierig, das zu rechtfertigen. Wenn wir die Chancen machen, wir die gezeigte Leistung auch anders bewertet", meinte der Neo-Coach der Bayern.

Berlins Trainer Pal Dardai war naturgemäß zufrieden mit seinem Team, indem auch Valentino Lazaro mit seiner Schnelligkeit überzeugte und insebsondere Teamkollege David Alaba, aber vor allem auch Boateng oft vor Probleme stellte. "Man hat sofort gesehen, dass wir körperlich spritzig waren. Zudem haben wir zu den richtigen Zeitpunkten in Druckphasen der Bayern unsere Tore gemacht. Unsere Viererkette, die Kompaktheit und unser Pressing - das machen die Jungs sehr gut. Wichtig gegen die Bayern ist aber, wie man mit dem Ball umgeht. In dieser Hinsicht haben wir uns in den letzten zwei Jahren sehr gesteigert. Wir können dieses Wochenende feiern, das ist geil!"

Heute in Deutschland besonders im Blickpunkt: Der Zweikampf zwischen RB Leipzig mit Ralf Rangnick und dem TSV Hoffenheim mit Julian Nagelsmann auf der Bank - der wird ab der nächsten Saison in Leipzig anheuern.