Die Spieler der Hertha jubeln © GEPA pictures

Sind die Bayern in der Krise - zumindest für Bayern-Maßstäbe? Nach dem Unentschieden gegen Augsburg setzt es für den deutschen Rekord- und Serien-Meister in Berlin bei der Hertha eine 0:2-Niederlage. Es ist der erste Sieg der Herthaner über die Bayern seit 2009. Pal Dardei stand damals für die Hertha noch auf dem Feld, Jürgen Klinsmann war damals Trainer der Bayern, dessen Sohn heute auf der Ersatzbank der Hauptstädter. Und Franck Ribery war damals schon dabei.

Jedenfalls: Nach sechs Runden haben die Bayern - freilich als Tabellenführer - nur 13 Punkte auf dem Konto. Vedad Ibisevic brachte die Hertha nach 23 Minuten vom Elfmeterpunkt in Führung, Ondrej Duda erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Die Bayern wurden in Hälfte zwei bestimmender, wirklich torgefährlich wurden sie kaum. David Alaba spielte für die Bayern durch, Valentino Lazaro aufseiten der Sieger.

Seit der Saison 2010/11 sind die Bayern nicht mehr so schlecht gestartet, damals hatten die Münchner nach sechs Runden nur zwei Siege bei gleich vielen Unentschieden und Niederlagen auf dem Konto. Dortmund (bei Leverkusen) und Bremen (bei Stuttgart) haben am Samstag die Möglichkeit sich in der Tabelle vor die Bayern zu schieben.