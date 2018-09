Der 1. FC Köln ist weiter gut unterwegs am Weg zurück in die höchste deutsche Spielklasse. Die Mannschaft um Louis Schaub siegte gegen Arminia Bielefeld 3:1.

Schaub war für Köln 68 Minuten dabei © GEPA pictures

Der 1. FC Köln hat am Freitag zum Auftakt der achten Runde seine Führung in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga mit einem 3:1 (1:0) bei Arminia Bielefeld gefestigt. Der Club von ÖFB-Teamspieler Louis Schaub (bis 68.) führt die Tabelle vorerst mit sechs Punkten Vorsprung auf Union Berlin bzw. den HSV an. Die Arminia (Manuel Prietl bis 75.) ist Siebenter (12 Punkte).

Ein Erfolgserlebnis gab es auch ohne den verletzten Mathias Honsak für Holstein Kiel, das sich in einer spektakulären Begegnung in Unterzahl 4:2 (3:2) gegen Darmstadt durchsetzte. Die Norddeutschen liegen punktegleich einen Platz vor Bielefeld.