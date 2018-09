Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat am Sonntag zum Abschluss einer turbulenten Woche samt 2:3-Heimniederlage in der Europa League gegen Red Bull Salzburg das ersehnte Erfolgserlebnis verpasst.

Frankfurt und Leipzig trennten sich 1:1 © AP

Die Leipziger kamen in der Liga bei Cupsieger Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus. Leipzig liegt damit nur auf dem zehnten Tabellenplatz, Frankfurt ist auf Rang 13 zu finden.

Emil Forsberg rettete Leipzig per Handelfmeter (54.) zumindest einen Punkt, nachdem Gelson Fernandes die vom früheren Salzburg-Coach Adi Hütter betreuten Gastgeber in Führung gebracht hatte. Bei Leipzig spielte ÖFB-Teamkicker Marcel Sabitzer in der Offensive durch. Seine Landsmänner Konrad Laimer und Stefan Ilsanker wurden in der Schlussphase ein- bzw. ausgewechselt.

Die Franzosen Jean-Kevin Augustin und Nordi Mukiele standen bei Salzburgs Europa-League-Gruppengegner aus disziplinären Gründen nicht im Kader. Beide seien im Vorfeld der Partie gegen Österreichs Serienmeister laut Trainer Ralf Rangnick zu spät zum Umziehen gekommen und hätten dadurch gegen clubinterne Auflagen verstoßen. Rangnick will das suspendierte Duo am Montag aber wieder in den Kader integrieren.