Ralf Rangnick © GEPA pictures

Der bisherige Sportdirektor Ralf Rangnick wird in der kommenden Saison das Traineramt beim deutschen Fußball-Bundesligist RB Leipzig übernehmen. Für Leipzig ist es ein Übergangsjahr, übernimmt nach der Trennung von Ralph Hasenhüttl doch erst im Sommer 2019 der aktuelle Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann das Zepter. Rangnick hatte Leipzig bereits in der Saison 2015/16 selbst betreut und in die deutsche Bundesliga geführt. Davor war er als Sportdirektor auch für Red Bull Salzburg tätig.

Bei den Leipzigern sind mit Stefan Ilsanker, Konrad Laimer und Marcel Sabitzer drei ÖFB-Legionäre engagiert. Assistent des 60-jährigen Cheftrainers Rangnick soll laut den Medienberichten der US-Amerikaner Jesse Marsch (44) werden.